Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya sürpriz ziyaret

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu Suna Yıldırım'ı ziyaret etti.

Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki Yıldırım'la bir araya gelen ekipler, bir süre sohbet ettikleri genç kıza çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra jandarma aracına bindirilen Suna, ekiplerce gezdirildi.

Jandarma görevlileriyle keyifli anlar geçiren Suna Yıldırım, personele hediye takdim ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Suna'nın babası Necdet Yıldırım, AA muhabirine, kızının asker ve polisleri çok sevdiğini söyledi.

Ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden Yıldırım, "Türk bayrağına ve üniformaya duyduğu sevgiden dolayı onlara büyük ilgi besliyor. Bugün bizleri ziyaret ederek kızımı mutlu ettiler, sağ olsunlar." dedi.

Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Kamil Yılmaz ise Yıldırım'ın güvenlik güçlerine duyduğu sevgiyi bildiklerini ve onu sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, bugün dolayısıyla kendisini yeniden görmek ve mutlu etmek istediklerini kaydetti.