Sorgun Kaymakamı Aydın'dan huzurevi sakinlerine ziyaret

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yaşlılar Haftası kapsamında Sorgun Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet eden Aydın, haftanın yaşlılara saygıyı teşvik etmek, onların toplumdaki önemini vurgulayıp sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan özel bir hafta olduğunu söyledi.

Günümüzde nüfus artış hızının azaldığına dikkati çeken Aydın," Yaşlılar, toplumun geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir köprü görevi görüyor. Hayatımız boyunca bilgi ve tecrübelerinden yararlandığımız, bizlere yol gösteren, geçmişin tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan yaşlılarımıza olan minnet borcumuzun, vefa duygumuzun ifadesi olarak sevgi, saygı ve hak ettikleri değerin her zaman en önemli sorumluluğumuz olduğunu Yaşlılar Saygı Haftası dolayısıyla bir kez daha dile getiriyoruz." diye konuştu.​​​​​​​