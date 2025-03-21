Sorgun Müftülüğünden "İyilik Haftası" ziyaretleri

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13-20 Mart tarihleri arasının "İyilik Haftası" olarak ilan edilmesi ve ramazan ayı nedeniyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sorgun İlçe Müftülüğü personeli, İyilik Haftası dolayısıyla Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

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