Sorgun Müftülüğünden "İyilik Haftası" ziyaretleri
Sorgun İlçe Müftülüğü personeli, İyilik Haftası dolayısıyla Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.
Sorgun İlçe Müftülüğü personeli, İyilik Haftası dolayısıyla Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.
Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13-20 Mart tarihleri arasının "İyilik Haftası" olarak ilan edilmesi ve ramazan ayı nedeniyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaykın, insanların mutlu olmalarına vesile olmak amacıyla Sorgun Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarla huzurevinde misafir edilen büyükleri, ziyaret ettiklerini belirtti.
Huzurevinde kalan yaşlılara ramazana dair güzel sohbet gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaykın, hastanede yatan hastalara da acil şifa diledi.
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