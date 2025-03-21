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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 17 sikke ele geçirildi

        Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:11
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 17 sikke ele geçirildi
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        Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde E.A. ve L.C'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 17 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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