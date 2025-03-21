Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 17 sikke ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde E.A. ve L.C'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 17 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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