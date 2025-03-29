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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta,hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:33
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta,hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan G.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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