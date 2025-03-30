Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yarım asırlık bayram geleneği sürdürülüyor

        Yozgat'ın merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde dini bayramlarda toplu halde bayramlaşma ve mezarlık ziyareti geleneği yarım asırdır sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yarım asırlık bayram geleneği sürdürülüyor
        ABONE OL

        Yozgat'ın merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde dini bayramlarda toplu halde bayramlaşma ve mezarlık ziyareti geleneği yarım asırdır sürdürülüyor.

        Ramazan Bayramı'nı köy camisinde kılan vatandaşlar, gelenek kapsamında meydanda bayramlaştıktan sonra imamla birlikte mezarlığa kadar yürüdü.

        Burada din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Köy sakinleri, yakınlarının kabirlerine bakım yaptı.

        Muhtar Kanber Kılıç, yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir devam eden bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

        Bu bayramda köyün yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla ilk kez 1000 adet çam fidanı dağıttıklarını ifade eden Kılıç, köyün yeşillenmesini istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Sorgun'da mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı
        Sorgun'da mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı
        Yozgat'ta üreticilere ve öğrencilere bağcılık eğitimi verildi
        Yozgat'ta üreticilere ve öğrencilere bağcılık eğitimi verildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü
        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü
        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı
        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı