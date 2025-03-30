Yozgat'ta yarım asırlık bayram geleneği sürdürülüyor

Yozgat'ın merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde dini bayramlarda toplu halde bayramlaşma ve mezarlık ziyareti geleneği yarım asırdır sürdürülüyor.

Ramazan Bayramı'nı köy camisinde kılan vatandaşlar, gelenek kapsamında meydanda bayramlaştıktan sonra imamla birlikte mezarlığa kadar yürüdü.

Burada din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Köy sakinleri, yakınlarının kabirlerine bakım yaptı.

Muhtar Kanber Kılıç, yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir devam eden bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu bayramda köyün yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla ilk kez 1000 adet çam fidanı dağıttıklarını ifade eden Kılıç, köyün yeşillenmesini istediklerini kaydetti.