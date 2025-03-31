Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
C.B'nin kullandığı 06 BPF 538 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde, M.Ü. yönetimindeki 35 EC 6646 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.Ç.B, Ç.B. ve S.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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