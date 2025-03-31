Sorgun'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu 6 büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu 6 büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Karakocaoğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Y.C, kaybolan 6 büyükbaş hayvanını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığından destek istedi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta Koyunculu köyü sınırındaki kırsal alanda buldu.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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