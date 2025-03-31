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        Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta bir otomobilde 20 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:38
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        Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ta bir otomobilde 20 bin makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent dışından gümrük kaçağı tütün mamulleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen şüpheli aracı il merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Şüpheliler Y.A. ve E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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