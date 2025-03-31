Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi

Şüpheliler Y.A. ve E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen şüpheli aracı il merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yozgat'ta bir otomobilde 20 bin makaron ele geçirildi.

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