Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi
Yozgat'ta bir otomobilde 20 bin makaron ele geçirildi.
Yozgat'ta bir otomobilde 20 bin makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent dışından gümrük kaçağı tütün mamulleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen şüpheli aracı il merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Şüpheliler Y.A. ve E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.
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