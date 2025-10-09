Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tespit edilen şüpheli M.E.Ş'nin bulunduğu aracı kent merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 142 gram bonzai ve 50 fişek ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.