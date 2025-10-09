Habertürk
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Giriş: 09.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:59
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'a bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Tespit edilen şüpheli M.E.Ş'nin bulunduğu aracı kent merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 142 gram bonzai ve 50 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.E.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

