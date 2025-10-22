Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hacı Mehmet Karadavut (65) idaresindeki 66 ACN 237 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karadavut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Kadem Karadavut (60) ise sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
