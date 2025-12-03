Yozgat'taki arama faaliyetlerinde şu ana kadar 927 bin ons altın bulundu

Ahlatcı Holding tarafından Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yürütülen arama faaliyetlerinde 927 bin ons altın tespit edildi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

Daha sonra Yozgat'ın doğal gaz dağıtım şirketi Sürmeligaz'a uğrayan Ahlatcı, burada gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Tüprag Madencilik'ten Sarıkaya'daki 7 sahayı, halka açık şirketleri Enerya'ya Ahlatcı Altın İşletmeleri olarak aldıklarını söyledi.

Sahaların devralınmasının ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Ahlatcı, şöyle konuştu:

"Burada ne kadar rezerv olduğunu araştırmaya başladık. Bize devredilirken burada 250-300 bin ons civarında bir rezerv olduğu ifade edildi. Bunun üzerine iki şirket arasında yapılan pazarlıkla sahaları devraldık. Bağımsız bir şirket olan Mitos'a durum tespiti yapmaları için talimat verdik. Gerekli sondaj çalışmalarını onlar yaptı, biz de yürüttük. Çalışmaların ardından 7 sahanın yalnızca biri ile diğer sahanın bir bölümünde 927 bin ons altın tespit ettik. Henüz sondaj yapamadığımız alanlar da var. Oralarda da sondaj tamamlandığında rezerv miktarının artacağını düşünüyoruz. İnşallah 1,5 milyon ons seviyesine ulaşır. Bu, Yozgat'ımız için de çok önemli."