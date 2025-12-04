Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yeni şampiyon güreşçiler yetişiyor

        SAİT ÇELİK - Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp, İlhan Çıtak ve Rıza Kayaalp gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler çıkan Yozgat'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde yeni şampiyon adayları yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yeni şampiyon güreşçiler yetişiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAİT ÇELİK - Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp, İlhan Çıtak ve Rıza Kayaalp gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler çıkan Yozgat'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde yeni şampiyon adayları yetişiyor.

        Milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran Yozgat Güreş Eğitim Merkezi, ata sporu güreşte genç sporculara modern tesislerde eğitim imkanı sağlıyor.

        Yaklaşık 50 öğrenci kapasiteli merkezde, 28'i yatılı, 12'si gündüzlü, 5'i kadın, 45 sporcu, çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkezde haftanın 6 günü düzenli antrenman yapan sporcular, beslenme düzeninden uyku programına, okul çıkışındaki zaman yönetimlerinden antrenman temposuna disiplinli bir sistem içinde eğitiliyor.

        - "Güreşte Türkiye'nin beşiği"

        Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, AA muhabirine, kentin "güreşte Türkiye'nin beşiği" illerin başında geldiğini söyledi.

        Türk güreş tarihine geçen kentte Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp, İlhan Çıtak ve Rıza Kayaalp gibi isimlerin yetiştiğini anımsatan Hopur, Bozok Yaylası'ndan yeni şampiyonlar çıkacağından ümitli olduğunu belirtti.

        Güreş Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren Hopur, "Şu anda minikler ve yıldızlarda Türkiye ve Balkan şampiyonalarında derece elde eden sporcularımız var. Hedefimiz bu çocuklarımızın büyüklerde milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmalarıdır." dedi.

        Hopur, güreşe ve güreşçilere ayrı önem verdiklerini vurgulayarak sporcuların modern şartlarda ve teknolojik imkanlardan faydalanarak antrenman yapmalarına olanak sağlandığını aktardı.

        Merkezde yetişip milli takıma yükselen yeni sporcuların bulunduğunu dile getiren Hopur, şöyle konuştu:

        "Güreş Eğitim Merkezimizden yetişmiş, milli takımda 23 yaş altı ve büyüklerde ülkemizi temsil eden Üzeyir Pehlivan ve Beytullah Kayışdağ gibi güreşçilerimiz var. Bu sayının artacağına inanıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sporcuları başka illere vermeden Yozgat'ta kulüpleşmelerini ve burada ikamet ederek Yozgat adına güreşmelerini istiyoruz."

        Yozgat'ta güreş alanında kulüpleşme adına Valilik koordinesinde çalışmaların sürdürdüğünü ve İl Özel İdaresi bünyesinde büyüklerde bir takım kurulacağını anlatan Hopur, güreşçilerin kurulacak takımda memleketlerini temsil etme imkanı bulacaklarını ifade etti.

        - "Bayrağı sonraki nesle teslim edeceğiz"

        Merkezin antrenörü Fatih Canbaş ise kendisinin de Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nden mezun olduğuna dikkati çekerek yeni şampiyonlar yetiştirmek için görev yaptığını söyledi.

        Merkezde 13, 14, ve 15 yaş altı ile yıldızlar kategorilerinde sporcular bulunduğunu ifade eden Canbaş, öğrencileri 6. sınıftan itibaren alıp lise sona kadar güreş eğitimi verdiklerini, başarılı sporcuları ise transfer ettiklerini anlattı.

        Buradan birçok sporcunun milli takıma gittiğini dile getiren Canbaş, "Eğitimlerimizle bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz inşallah. Bayrağı sonraki nesle teslim edeceğiz. Buradan mezun olan birçok sporcumuz Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı göndere çektirdi. Bundan dolayı çok gururlanıyor ve onur duyuyoruz. Antrenör olduğumuzu bize hissettiriyorlar." diye konuştu.

        - "Olimpiyatlarda ülkem adına güreşeceğim"

        Güreşçilerden 13 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Polat, Sivas'taki organizasyonda 44 kiloda grekoromen stilde Türkiye 3'üncüsü olduğunu kaydetti.

        Polat, çok "sıkı" çalıştığını ve hedefinin Rıza Kayaalp gibi Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu dile getirdi.

        Sporculardan Yiğit Celil Şahin ise haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlatarak "İnşallah şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Bir gün olimpiyatlarda ülkem adına güreşeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar

        Benzer Haberler

        Akçakale su kuyusu ve kuş bakışı manzarasıyla turist çekiyor
        Akçakale su kuyusu ve kuş bakışı manzarasıyla turist çekiyor
        Yozgat'taki arama faaliyetlerinde şu ana kadar 927 bin ons altın bulundu
        Yozgat'taki arama faaliyetlerinde şu ana kadar 927 bin ons altın bulundu
        Yozgat'ta 927 bin onsluk altın tespit edildi
        Yozgat'ta 927 bin onsluk altın tespit edildi
        Engelliler Günü'nde hazırladıkları gösteriyle farkındalık oluşturdular
        Engelliler Günü'nde hazırladıkları gösteriyle farkındalık oluşturdular
        Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Sorgun'da ikinci aşevi hizmete açıldı
        Sorgun'da ikinci aşevi hizmete açıldı