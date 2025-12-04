Habertürk
        Yozgat'ta iki gün sürecek ambulans rallisi başladı

        Yozgat'ta iki gün sürecek ambulans rallisi başladı

        Yozgat'ta, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek ambulans rallisinde 7 ekip yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:54
        Yozgat'ta iki gün sürecek ambulans rallisi başladı
        Yozgat'ta, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek ambulans rallisinde 7 ekip yarıştı.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Fuar Alanı otoparkında gerçekleştirilen etkinlik, ilçelerden gelen 7 ekibin katılımıyla başladı.

        İki gün sürecek etkinliğin ilk gün faaliyetlerinde parkurda yarışan ekipler, pediatri, yetişkin ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında mücadele etti.

        Ekipler, hasta taşıma ve ambulans sürüşü etabında ise trafik kazası ile travmalı ve yetişkin hastaya müdahale senaryolarında performanslarını sergiledi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, burada yaptığı açıklamada, etkinliği 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin 112 Acil Sağlık çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak bakımından faydalı olacağını belirten Karaarslan, şunları kaydetti:

        "Burada, ilk çağrı geldiğinden itibaren yaralıya müdahale noktasında ekiplerimizin ambulansla o çağrıya intikal etmeleri ve orada yaralıya müdahale etmeleri, sonrasında yaralıyı alıp ambulansa kadar taşımaları, uygun şartlarda ambulansla hastaneye nakli, tabii bu sürede acil müdahale gerekiyorsa o müdahaleyi yapmalarını içeren bir etkinlik faaliyeti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri stresli bir hizmet. Bir taraftan stres yönetimini, bir taraftan da bilgi birikimlerini, motivasyonlarını geliştirmek bakımından çok faydalı olacağına inandığımız bir etkinlik olacak."

        Yarın ilçelerden gelecek diğer 6 ekibin yarışacağı ralli, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

