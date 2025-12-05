Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2025 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin ilçe genelinde çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

        05.12.2025 - 16:09
        Sorgun'da destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı
        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2025 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin ilçe genelinde çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

        Canbolat, AA muhabirine, dolu afeti nedeniyle zarar gören üreticiler ile sertifikalı tohum desteği kapsamında başvuru yapan çiftçilere toplam 10 milyon lirayı aşkın ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

        Canbolat, "Sorgun'da ürünlerini dolu vuran çiftçilerimize 1 milyon 750 bin lira, sertifikalı tohum için de 8 milyon 600 bin lira destek ödemesi yaptık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine afetsiz ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Diğer destek ödemelerinin de kısa sürede yapılmasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

