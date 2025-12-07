Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Takibe aldıkları şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 400 lira para ele geçirdi.

