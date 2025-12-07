Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 400 lira para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi

        Benzer Haberler

        Dağ keçisini elleriyle besledi
        Dağ keçisini elleriyle besledi
        Kazakistan'da açılacak olan müzede Bozok Köşesi yer alacak
        Kazakistan'da açılacak olan müzede Bozok Köşesi yer alacak
        Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştiriyor
        Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştiriyor
        Sorgun'da destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı
        Sorgun'da destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarıldı
        Yozgat Belediye Meclisi toplantısında gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı i...
        Yozgat Belediye Meclisi toplantısında gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı i...
        Yozgat'ta Emirci Sultan Sempozyumu düzenlendi
        Yozgat'ta Emirci Sultan Sempozyumu düzenlendi