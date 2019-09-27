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Akademik yılı açılışı düzenlenen törenle yapıldı

İHA

Yozgat Bozok Üniversitesinin ''20192020 Akademik Yılı'' açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Akademik yılı açılışı düzenlenen törenle yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesinin ‘‘20192020 Akademik Yılı’’ açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20192020 Akademik Yılı açılış töreni; Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 2019 2020 EğitimÖğretim Yılı Açılış Törenimize hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Bugün burada, akademik yıl açılışını yapacağımız Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrenci sayısı 22 bini aşmış, 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokul, 17 araştırmauygulama merkezi, akademik ve idari 2 bini bulan mensubu ile bölgenin parlayan yıldızı olmaya namzet bir üniversitedir.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Şunu vurgulamak isterim ki bugün üç heyecanı birlikte yaşıyorum; Bilim adamı olarak akademik başarının ve bilimsel düzeyin yükselmesini çok önemsiyorum. Bu ülkenin evladı olarak Türkiye’ye hizmet etme fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Fakat bir o kadar da bir Yozgatlı olarak memleketime katkı sunacak olmanın tatlı heyecanını taşıyorum.” dedi.
“Üniversitemizde Dinamik, Üretken ve Huzurlu Bir Ortamı Geliştirmek İstiyoruz”
Üniversitelerin kendine özgü bir atmosferi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Üniversitemiz de eleştirel düşünceye açık, özgürlükçü bir iklime sahiptir. Uzlaşıya, çok sesliliğe, fikir ve inanç özgürlüğüne önem vermekteyiz. Hakkaniyeti, insanî ve etik değerleri daima esas alıyoruz. Çifte standardın, hukuk dışı uygulamaların ve ötekileştirmenin olmadığı bir Üniversite olma kararlılığındayız. Üniversitemizde, nezaket ve saygı esaslı iletişimin, şiddet ve hakaret içermeyen paylaşımın, milli birlik ve beraberlik anlayışının esas olmasını, akademik disiplinin korunmasını amaçlıyoruz. Üniversitemizde dinamik, üretken ve huzurlu ortamı geliştirmek istiyoruz. Bunun için katılımcı, ulaşılabilir, akademik özgürlüklere saygılı, adil ve herkese eşit yakınlıkta bir yönetim anlayışında ısrarcı olacağız. Bu anlayış içinde çalışırken hedeflerimize ulaşmak için Üniversite’nin kurumsallaşmasını güçlendirmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa M. Aral “Mühendislik Bilimlerinde Kullanılan Kavram ve Modellerin Gelişimi” konulu akademik yılın ilk dersini vermesiyle tören sona erdi.
Program sonunda Prof. Dr. Mustafa M. Aral’a Akademik Yılın İlk Dersi ile verdiği değerli katkılarından dolayı Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.
Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonra erdi.

YOZGAT

28 Eylül 2019 Cumartesi

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