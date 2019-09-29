Çözüm Kolejinde veli toplantısı

Yozgat Çözüm Kolejinde 20192020 eğitim öğretim yılının ilk veli toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Çözüm Koleji tarafından 20192020 eğitim öğretim yılının ilk dönem veli toplantısı gerçekleştirildi. İlkokul 1 ve 4. sınıflar ile ortaokul 5 ve 8. sınıflar veli toplantısında sınıf ve branş öğretmenleri, öğrenci velileriyle bir araya geldi. Toplantıda veliler, çocuklarının eğitim durumları hakkında bilgi sahibi oldular. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda öğretmenler, velilerle birebir görüşerek derslerin işlenişi, öğrencilerin eğitim durumları ve davranışları ile öğrenciveli ilişkisi konularında geniş değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda velilerle bir araya gelen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, toplantıya yoğun katılım gösteren velilere teşekkür ederek, öğretmenveli buluşmalarını okul olarak çok önemsediklerini dile getirdi.

YOZGAT 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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