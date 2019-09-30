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4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

İHA

Yozgat'ta nüfusun büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulunamıyor.

4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Yozgat'ta nüfusun büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulunamıyor.
Yozgat’ta köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyip büyük şehirlere göç eden gençler nedeniyle hayvanlarını mera ve yaylalarda otlatacak çoban bulamayan köy halkı yeni arayışlara giriyor. Köy çobanları konusunda büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, çareyi komşu illerde aramaya çalışıyor. Birçok yerde olduğu gibi Yozgat’ın Yerköy ilçesi Kumluca köyünde de çoban sıkıntısı yaşanıyor. Ankara’dan gelen çobanlar, Yozgat’ta 4 bin liraya çobanlık yapıyor. Yaz mevsiminde Yozgat’a gelen çobanlar, hayvanları otlatıp, güdüyor ayrıca köy halkı tarafından çobanların yemek ve kalacak yer imkanları da sağlanıyor. Yılın 6 ayını Yozgat’ta çobanlık yaparak değerlendiren çobanlar, kış mevsiminde ise tekrar memleketlerine geri dönüyor.
Ankara’dan Yozgat’a çobanlık için geldiğini söyleyen 55 yaşındaki İbrahim Karabulut, “Yozgat’ın Yerköy ilçesi Kumluca köyünde çobanlık mesleğiyle uğraşıyorum. Yazın köye geliyorum, Kışın Ankara’ya gidiyorum. Şu anda 900 hayvana bakıyorum, Çobanlık yapmak zor, gece gündüz çalışıyoruz. İki saat ancak uyuyoruz. Sabaha kadar hayvanlarla uğraşırız. Yemini veririz, suyunu veririz, yayarız akşamda evimize geliriz. Ben 15 yaşında başladım bu mesleğe ve mesleğimi seviyorum, babadan dededen gelen bir meslek. Memlekette çoban bulunmuyor. Gençler çalışmaya şehre gidiyor. Yaşlılarda bu işi yapamıyor biz de döndük bu işi yapıyoruz. Aylığımızda 4 bin 500 lira.
Ankara’dan çobanlık yapmak için geldim. Şu anda 55 yaşındayım ve bu işi yapmaya devam ediyorum” dedi.
Emin Yazan ise “Ankara’dan buraya çobanlık yapmaya geldim. Bu iş Peygamber Efendimizin mesleği severek yapıyorum. Burada kendi koyunlarımda var hem maaşla çobanlık yapıyorum hem de kendi koyunlarımı güdüyorum. 4 bin lira maaş alıyorum, memlekette çoban yok, çoğu insan çoban olmadığı için hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Meslek zor ama bizim için bilene kolay, alıştık, gece gündüz çalışıyoruz. Hayvanların tüm ihtiyaçlarını bakımlarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

YOZGAT

01 Ekim 2019 Salı

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