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Akdağmadeni’nde servis şoförlerine eğitim verildi

İHA

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde taşımalı servis şoförlerine verilen eğitimde şoförlere trafikte uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Akdağmadeni’nde servis şoförlerine eğitim verildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde taşımalı servis şoförlerine verilen eğitimde şoförlere trafikte uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde taşımalı servis şoförleri bilgilendirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Üstçavuş İlhan Erodabaşı, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Öğretim görevlisi Murat Kocagül, Polis Memuru Fatih Kılıç, Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Dr. Nur Banu Kutlu, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Zekeriya Güvenç ve servis şoförleri katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir," İlçemizde eğitim gören, 7 bin 34 öğrencinin 2 bin 55 öğrencisi 180 şoför tarafından taşınmaktadır. Öğrencilerimizin okullarına daha güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak hem de servis şoförlerimizi bilgilendirmek amacıyla bu semineri düzenledik. Seminerde şoförlerimize uymaları gereken kurallar hakkında açıklamalarda bulunup araçlarında bulunması gereken donanımlar hakkında bilgiler aktardık. Şoförlerimizin de sorunlarını dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. Servis şoförlerimiz kurallara uyacak” dedi.
İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş İlhan Erodabaşı ise taşımalı öğrenci taşıyan minibüslerin kurallara uyması gerektiğini ve öğrenci taşınan araçlara kesinlikle yolcu almamaları gerektiğini söyledi. Erodabaşı, servislerin arkasında okul taşıtı yazması ve dur lambasının olmasının zorunlu olduğunu, ruhsatta geçen yolcu sayısından fazla yolcu almamaları hususunda şoförlere uyarılarda bulundu.
Polis Memuru Fatih Kılıç, servis şoförlerine, trafik kuralları ve trafik adabı hakkında bilgiler verdi. Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Feride Tan Ceylan, ise şoförlere ilk yardım ve öğrenci sağlığı hakkında bilgiler verdi. Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Öğretim görevlisi Murat Kocagül, trafik kazası nedenleri, alınacak önlemler, güvenli araç kullanımı ve sürüş psikolojisi hakkında bilgiler verdi.

YOZGAT

01 Ekim 2019 Salı

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