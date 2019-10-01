Her yerde aranıyordu Yozgat’ta yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Türkiye’de de her yerde aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde saklandığı bir çiftlik evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Muğla Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Türkiye’nin her yanında aranan Y.A. (59), bugün Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine yakalanan Y.A., Muğla Milas ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

YOZGAT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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