Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ankara’da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat’ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazın ardından Baştürk, gözyaşları arasında Taşaocağı mezarlığına defnedildi.

YOZGAT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:30

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.