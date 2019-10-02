Yozgat’ta yaya güvenliğini sağlamak için ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yozgat il protokolü çocuklarla birlikte yaya geçidini kullandı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, beraberinde Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte öğrencilerle yaya geçidi üzerinde farkındalık yürüyüşü yaptı. Bilal Şahin Mahallesi Fatma Temel Turhan ilköğretim okulu önünde yapılan etkinliğe katılan öğrencilere ve sürücülere il protokolü tarafından broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Yozgat’ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi. Tüm yurtta gerçekleştirilen “Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği” Yozgat’ta 'ta da renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Çocuklar bizim geleceğimiz, onları canı gönülden seviyoruz. Çok kazalar oluyor, İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ projesi başladı 2019 yılı itibariyle de uygulanıyor. Şu anda 81 ilde ve ilçelerde kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız bu etkinliğe katılıyor. Amacımız bütün çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza trafik güvenliğini kazandırmak görsel ve uygulamalı olarak anlatmak ve broşürler dağıtmak istiyoruz. Hiç kaza olmasın istiyoruz devletimizin bütün amacı bu” dedi.

YOZGAT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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