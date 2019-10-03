Gittiği iş yerinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 15 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah Saat 07:30 sıralarında ilçedeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Meslek Lisesi öğrencisi olan K.Y. (15), babasından önce babasına ait iş yerini açmak için evden ayrıldı. Baba A.Y. iş yerine gittiğinde, iş yerinin açıldığını ancak oğlunun dükkanda olmadığını fark etti. Dükkanın yanında bulunan otomobilinin içerisine baktığında ise oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. K.Y.’nin tüfekle kalbinden vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. K.Y.’nin cenazesi ölüm incelenmek üzere Yozgat’ta Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOZGAT 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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