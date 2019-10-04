Yerköy’de Emzirme haftası etkinlikleri

Yerköy Devlet Hastanesinde ’Emzirme Haftası’ nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 17 Ekim emzirme haftası dolayısıyla, Devlet Hastanesinde kurulan stantta, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları ile anne sütünün yararı konusunda eğitim verildi.

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk yaptığı açıklamada "17 Ekim tarihleri arasında anne sütü önemi ile ilgili olarak etkinlik düzenliyoruz. Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli sonrasında ek gıdalara başlanmalı. Bebekler en az iki yaşına kadar emzirilmelidir. Anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında ise 3 gün ve derin dondurucuda 3 ay bekleyebilir. Bu amaçla kurulan stantta anne ve anne adaylarımıza çeşitli hediyeler verildi " dedi.

Düzenlenen etkinliğe, hastane Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk, Sağlık Bakanlığı Hizmet Müdürü Hasan Arslan, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Selviye Özvatan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Çavrar ve Gebe Okulu Eğitmeni Ebe Ayşe Zararsız katıldı.

YOZGAT 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:27

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.