Yozgat’ta trafik kazası 2 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi D200 karayolu Tekkegüneyi köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada O.G.(77) yönetimindeki 66 HD 600 plakalı otomobil kavşağa girerken Yozgat’tan Sivas istikametine gitmekte olan F. Ö. (23) yönetimindeki 66 HP 561 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 66 HP 561 plakalı araç takla attı. Diğer otomobilin motor kısmı ise parçalanarak yola saçıldı. Her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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