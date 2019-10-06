Yozgat’ta ceviz hasadı başladı

Yozgat’ın Kuşçu köyünde ceviz hasadı başladı. Geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yozgat’ta başlıca tarım ürünleri arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Geçen yıla göre hem verimin hem de kalitenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Merkeze bağlı Kuşçu köyünde hasat yapan üreticiler, eski yöntem olan uzun sırıklar yardımı ve ağaca çıkarak cevizleri topladılar. Daha sonra toplanan cevizler çuvallara doldurularak, el birliğiyle kabuğundan ayrıldı. Kabuğundan ayrılan cevizler birkaç gün güneşte bekletildikten sonra satışa hazır hale getirilecek. Üreticiler yaş cevizin kilosunu 20 TL’ye, kuru cevizin kilosunu ise 25 TL’ye satışa sunacak.

16 yıldır Kuşçu köyünde 7 dönümlük alanda ceviz üretimi yaptıklarını anlatan Metin İnci, ceviz hasadına başladıklarını söyledi. Ceviz hasadını eski yöntemle uzun sırık yardımı ve ağaca çıkma yoluyla yaptıklarını anlatan İnci, “Bu yıl cevizde verim iyi oldu, iyi bir hasat dönemi geçirdik. Cevizlerimizin yıl boyunca bakımını yaptık. 400 kiloyu geçkin ürün elde ettik, çok şükür emeklerimizin de karşılığını aldık. Cevizlerimiz, tadı ve aroması sayesinde kısa sürede tükeniyor. Tüketicilerin mutlu olması bizi de mutlu ediyor” dedi.

Köylerinde buğday, nohut, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak ceviz yetiştiriciliği de yaptıklarını belirten Mehmet İnci ise, “Hasat mevsimi ile cevizlerimizi topladık. Cevizin kalitesi ve verimi bu yıl çok güzel. Cevizlerimizi kabuklarından ayrıştırıp kuruttuktan sonra kilosunu 25 TL’den satışa sunacağız” şeklinde konuştu.

YOZGAT 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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