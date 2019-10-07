Akdağmadeni Kaymakamlığı 2019 yılı yatırım izleme toplantısı yapıldı.

Belediye Konferans Salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Murat Kaplay, İlçe Özel İdare Müdürü Duran Erbek, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ile köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Murat Kaplay, toplantıda yaptığı konuşmada, Köylerimizin su sorunu, Kilitli Parke Yol çalışması ve Kanalizasyon sorunları en kısa zamanda çözülecek. Şuan itibariyle 10 köyümüzde kanalizasyon sorunu var. Planlı bir şekilde çalışıp en kısa zamanda köylerimizin sorunlarını çözeceğiz. Köylerin su sorunlarına da değinen Kaymakam Kaplay, şuan itibariyle su birimine dahil olmayan 23 köyümüz var. Bu köyleri de en kısa zamanda su birimine dahil edeceğiz. Köylerde su tahsilatı yapılmadığını, kaçak su sorunu olduğunu bu konuda muhtarlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Kendi bütçemizi kendimiz yapacağız buda su tahsilatı ile olur diyen Kaymakam Kaplay, kesinlikle kaçak suda taviz vermeyeceğiz. Köylere yapılacak olan çalışmalar konusunda ise her köye ne yapılacaksa önceden belli olacak, bu ne aratacak ne eksilecek her köy kendi hakkına razı olacak. Ayrıca köylerde hafta sonu ve tatil günleri aksayan sorunları nöbetçi ekip kurarak çözeceğiz ve köylerde hiçbir şey beklemeyecek ve acil çözüme kavuşacak bu konularda bizzat ben takipçi olacağım diye konuştu.

Kaymakam Murat Kaplay, toplantı sonrası yapımı devam eden Arpalık, Sazlıdere, Gökdere ve Gümüşdibek köylerindeki kilitli parke taş yapım işini yerinde inceledi. Kaymakam Kaplay, çalışmalar hakkında bilgi aldı, yağışlardan önce çalışmaların tamamlanması için gerekenin yapılması talimatını verdi.

YOZGAT 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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