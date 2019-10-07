Yozgat’ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yozgat’ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

İHA

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Yozgat’ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Yozgat Belediyesi kış mevsimi öncesi vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.
Yozgat Belediyesi ekipleri Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi ve Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerinde asfalt, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sundu.
Tamamlanan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarımızın ilk etabı olan Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi, Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerimizin çalışmalarını tamamladık. Daha önce çamur ve toz içinde olan Spor Vadisi Bölgesi’nde yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Daha sonra kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölgede çok fazla vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizin yol mağduriyetlerini giderdiğimiz için mutluyuz. Bahçeşehir Mahallesi sakinleri de uzun süredir yollarının düzenlenip asfaltla kavuşmasını bekliyordu. Bu bölgeyi de programlarımıza dahil ederek çalışmalarımızı tamamladık. Sarıtopraklık Mezarlığı da kötü ve bozulan yolları ile vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Merhumlarımızı ziyaret mezarlıkta edecek olan vatandaşlarımızın da sorunları çözülmüş oldu. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

YOZGAT

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2019 yılı yatırım izleme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2019 yılı yatırım izleme toplantısı yapıldı
Çözüm Kolejinde 'Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Çözüm Kolejinde 'Proje Tabanlı Eğitim Anlayışımız' ...
Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
YEREL HABERLER Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
Yozgat’ta trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik kazası 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X