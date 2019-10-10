Yozgat’ta 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

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Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı.

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yerköy ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu A.E (22) ve M.A. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

YOZGAT 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:18

YATSI 19:35

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