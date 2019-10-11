İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada, A.Y. (73) idaresindeki 66 HE 338 plakalı araç, seyir halindeyken yola çıkan bir ineğe çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan şoför A.Y. ile eşi F.Y.(66) hafif bir şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, aracın çarptığı inek ise olay yerine gelen sahibi tarafından kesildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

YOZGAT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:16

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.