Yozgat'ta HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

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YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kadışehri'de yaşayan C.E. ve İ.C.'nin terör örgütü HTŞ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Baskında Suriye uyruklu C.E. ve İ.C. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



YOZGAT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

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