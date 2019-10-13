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Trafik kazasında ölen öğretmen Mustafa Akkaş’ın anısına sergi

İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde atıklardan eserler ortaya çıkaran hemşire Selma Ataseven, açtığı sergiden elde edilen geliri geçen hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Çakmak İlkokul Öğretmeni Mustafa Akkaş'ın ailesine bağışlayacak.

Trafik kazasında ölen öğretmen Mustafa Akkaş’ın anısına sergi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde atıklardan eserler ortaya çıkaran hemşire Selma Ataseven, açtığı sergiden elde edilen geliri geçen hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Çakmak İlkokul Öğretmeni Mustafa Akkaş’ın ailesine bağışlayacak.
Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Selma Ataseven tarafından açılan, “Çöp deyip geçme” adlı sergisi büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önerdiği, “Sıfır Atık Projesi”nden ilham alan Ataseven, doğada erimesi çok zor olan plastik, eski mobilya, kumaş, kağıtlardan geriye dönüşüm temalı çalışmalarını sergiledi. Sergiden elde edilecek gelirin geçen hafta elim trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Akkaş’ın ailesine bağışlanacak olması ise katılımcıları duygulandırdı.
Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan sergi açılışına, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Boğazlıyan Devlet Hastanesi idareci ve çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

“Ataseven’in çalışması takdire şayan”
Açılış kurdelesini kesen İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş, hemşire Selma Ataseven’e böylesi anlamlı bir sergi açmasından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Çöpe deyip geçme” isimli serginin öğretmen Mustafa Akkaş anısına yapılmış olmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Sabırla, maharetle, ince işçilikle ortaya çıkan eserlerin mutlak suretle gezilmesi, görülmesi ve desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kaymakam Okumuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Selma Ataseven Hanım tarafından özellikle çöpe atılabilecek cam, mukavva, magnet vs. oluşan bu atıkları çok sabırlı, maharetli, ince bir işçilikle işleyip kullanılabilir bir vaziyete getirip aynı zamanda ilçemizde geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenimiz Mustafa Akkaş için de bunu ilçemize tanıtıp ekonomik olarak değerlendirip vatandaşımızın beğenisine sunup buradan elde edeceği fonları bu öğretmenimize vermesi, bütün bu faaliyetin A’dan Z’ye her türlü takdirin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bütün Boğazlıyanlı vatandaşlarımızda bu sergiye en azından gezip görmek, başarıyı takdir etmek, varsa imkanları ölçüsünde de ufak tefek bir şeyler alarak bu öğretmenimize katkıda bulunmalarını, özellikle emek sahibi olan Selda Hanım’ı da görüp tanışmaları en azından minnet duygularıyla onunla görüşmelerini bütün vatandaşlarımızdan diliyorum. Bu imkanı sağlayan Milli Eğitim’e, Belediyemize her birine de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu etkinliğin yapılması bizleri onurlandırdı”
İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş’un konuşmasını müteakip söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, hemşire Selma Ataseven’in açmış olduğu serginin, geçen hafta elim trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Akkaş’ın adına yapması bizi bir kez daha onurlandırdığını söyledi Şimşek, konuşmasında “Özellikle Boğazlıyan Devlet Hastanemizde hemşire olarak görevli Selda Hanımefendiye eğitim camiamızın, geçen hafta elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz öğretmenimiz adına yapması bizi bir kez daha onurlandırdı. Kendi emeğiyle ve sabırla bir iki senedir, özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atık projesine yönelik olarak topladığı, çocukların bu etkinliklerden, performans ödevlerinden geride kalan atıkları sabırla işleyerek çok güzel eserler meydana getirmiş. Bu etkinliği öğretmenimiz adına yapması bizleri bir kez daha onurlandırdı. Hem bu etkinliklerin ilçemizde artması noktasında Milli Eğitim olarak destek veriyoruz. Bütün gelen kardeşlerimize de saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Örnek olmaya çalışıyorum”
Boğazlıyan Devlet Hastanesi hemşirelerinden Selma Ataseven de yapmış olduğu çalışma hakkında bilgiler vererek “Yıllardır çocuklarıma örnek olmak için, gerekse Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesinde de önerdiği gibi bilinçli bir tüketici olmak adına hobi olarak uzun zamandır doğada erimesi çok zor olan plastik atıklardan, kullanılmayan eski mobilyalardan, kumaşlar, kağıtlardan geriye dönüşüm temalı çalışmalar yapıyorum. Kullanılabilir ve şık objelere dönüştürmeye çalışıyorum. Evlatlarıma örnek olmak adına uzun zamandır böyle bir hayalim ve düşüncem vardı. Geçen hafta elim kazada kaybettiğimiz öğretmenimiz Mustafa Akkaş anısına düzenlemeyi ve gelirini ailesine bağışlamayı uygun gördüm. Bu süreçte bana destek olan eşime, çocuklarıma, arkadaşlarıma, idari amirlerime, hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için tekrar sizlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT

13 Ekim 2019 Pazar

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