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Yozgat’ta yerli patates hasadı yapıldı

İHA

Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat’ın Kuşçu köyünde ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli tohumluk patatesin hasadı yapıldı.
Ülke genelinde 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu ana kadar 10 adet yerli ve milli patates çeşidi üreten olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, Nahita, Çağlı, Leventbey, Nam, Ünlenen ve Onaran gibi patates çeşidinin 6 adedinin ekimi Yozgat’ın Kuşçu köyünde gerçekleştirdi. Ekimi yapılan 6 çeşit patatesin hasadı ise düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Niğde Patates Araştırma Enstitümüzün bulmuş olduğu ilimizde de ilk defa demonstrasyon çalışmasını yaptığımız 6 çeşit patatesin ilk defa hasadını yapıyoruz. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün Müdürü Uğur Pırlak ile patates hasadını birlikte inceledik. Nişasta oranları, yemeklik, fabrikasyon özelliklerine göre yerinde inceleme yapıyoruz. Verim değerlerini ilimizde ki ekolojik şartlara göre tespit ediyoruz. Hasattan sonra da amacımız bu ürünleri ilimizde ki patates üreticilerine tanıtmak. Yerli çeşitlerimizin kalitesinin daha güzel olduğuna burada kendimizde şahit olduk. Araştırma enstitüsü ilimizde üreticinin yüzünü güldürecek çeşitleri bulmuşlar” dedi.
“Çiftçilerin maliyetleri büyük oranda düşecek”
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ise hasat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak “Ülkemizin yerli ve belirli bir çeşidi yok iken enstitümüzün 2005 yılından bu zaman yürütmüş olduğu ıslah çalışmaları sonucunda şuan itibari ile 10 çeşit yerli ve milli patates çeşidimizi ülke tarımına kazandırmış durumdayız. Özellikle bu kadar fazla çeşidi getirip ilk defa Yozgat’ta denedik. Ürünlerimizin hepsi yüksek verimli. Yurt dışından gelen çeşitlerle birlikte denemeye aldığımızda çoğundan daha verimli olan yerli ve milli çeşitlerdi. Bu çeşitlerimizin üretimleri hali hazırda sertifikasyon ve ileri kademedeki tohumluk üretimleri devam ediyor. İnşallah 2021’in sonunda piyasaya sürülerek çiftçilerimiz bu çeşitlerimizi elde edecekler. Bu çeşitlerimizin çiftçilerimizin eline geçmesi ile birlikte maliyetleri büyük oranda düşecek” şeklide konuştu.
“Milli ekonomiye katkı sağlayacak”
Yerli tohumlar ile birçok kez ekim yapılabildiğini de belirten Pırlak, “Bizim burada kullandığımız demonstrasyon amaçlı çeşitlerimizim çoğu ileri kademedeki tohumluklar. Yerli ve milli çeşitlerimizin özelliği birkaç kez dikim yapılabiliyor. Fizyolojik bir yaşlanmaya uğramıyor. Üreticilerimiz bunu birkaç kez dikim yapabiliyor. Yerli ve milli çeşitlerimizin devreye girmesi ile birlikte yurt dışından yaptığımız patates tohumu ithalatı azalacak. Milli ekonomiye de büyük bir katkı sağlanacaktır” ifadelerine değindi.
Kuşçu Köyü çiftçilerinden Yaşar Darı da yaptığı açıklamada “Patates ekimin veriminden oldukça memnunuz. İthal tohumlardan bir kez ekim yapıyoruz. Bir sonraki sene ekemiyoruz. Eğer bu tohum seneye de ekilebilirse ülke ekonomisine iyi bir katkısı olur. Şuan ki verimden oldukça memnunuz. Paramızda yurt içinde kalmış olacak” sözlerine yer verdi.

YOZGAT

14 Ekim 2019 Pazartesi

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