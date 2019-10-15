Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırladığı Cumhuriyet Tırı, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların hizmetine açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Samsun’dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Yozgat’ta ziyarete açıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırda, Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar ve yayınlardan oluşan basılı malzemeler ile kitaplar ve pullar yer aldı.

Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından vatandaşlar tırı gezip fotoğrafları ve eserleri inceledi. Tır bugün ve yarın vatandaşların hizmetine açık olacak.

YOZGAT 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.