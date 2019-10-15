Yerköy Devlet Hastanesi’nde FAKO cihazı yenilendi

Yozgat’ın Yerköy İlçesi Devlet Hastanesinde katarak ameliyatların da kullanılan FAKO cihazı yenileyerek Yerköy halkının hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uz. Dr. Ümit Öztürk, “Gözde oluşan kataraktın, tedavisinde son model ve modern cihazla yapılmaya başlandı. Fakoemülsifikasyon tekniği olarak isimlendirilen, halk arasında ise lazerli ya da dikişsiz katarakt ameliyatı olarak bilinen en son yöntem sayesinde artık katarakt ameliyatları yenilenen ileri teknoloji FAKO cihazımız ile hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandı. FAKO tekniği ile ameliyat yaklaşık 3045 dakika sürmekte, hasta 12 saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. Ertesi gün kontrollerine gelen hastalarda bu teknik sayesinde hızlı bir şekilde iyileşme beklenmektedir. Hastalarımızın başka illere sevkini azaltılması, hasta konforunu ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayarak hastanemizin teknik donanımlarını artırmaya devam ediyoruz” dedi.

YOZGAT 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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