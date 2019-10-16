Yozgat’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

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Yozgat’ta kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çatak Mahallesi Nohutlu Caddesi’nde bir ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evin uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

YOZGAT 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

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