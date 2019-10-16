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4006 bilim fuarı düzenlendi

İHA

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Okulu tarafından 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

4006 bilim fuarı düzenlendi

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Okulu tarafından 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Düzenlenen Bilim fuarına Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Şenol Akın, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, EğitimBirSen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.
Bilim fuarı ile ilgili bilgi veren Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kaya, Türkiye’miz büyük zorluk ve imkansızlıklara rağmen, yatığı atılımlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri halene gelmeyi başarmış, büyük bir sıçrama yaparak yüksek teknoloji kullanımını hedefliyor ve biz, hep birlikte geleceğin bilim insanlarına kaynaklık eden Erdoğan Akdağ Fen Lisesi bu başarıya ortak olacak gençlerimize yeni ufuklar açmak üzere bu çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Okul Müdürü Kaya “Daha iyi işler başarmak için geçmişi hatırlamalı, dersler çıkarmalıyız. Geleceği şekillendirecek genç nesillerle, geçmiş arasında ortak vizyonun, heyecanın, umudun, inansın paylaşıldığı köprüler kurabilmek için toplumsal hafızamızı kaybetmemeliyiz. Bunun için de gençlerimizin gelecekte seçeceği meslek hangi sektör, hangi iş kolu olursa olsun, yarının büyük Türkiye’sini oluşturacak vizyon er kurumların, başarılarında ki temek yapı taşlarının sürdürebilirlik bakış açısı, ARGE, tasarım, girişimcilik, inovasyon olduğunu anlatabilmesi olduğu bir gerçektir. Gen nesillere, paydaşlara, kamuoyuna, gelecek için yapılması gerekenleri bulmak için bilgilerin derslerin deneyimlerin paylaşılması yeni buluşların geleceğin mimarlarına yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Bu doğrultuda Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi proje ekibi olarak büyük sıçrama ve yeni buluşlara öncülük etmek 2023 vizyonuna ve hedefleri ile Türkiye’nin ulaşmış olduğu çağdaş uygarlık düzeyi ve diğer milletlerin bilim ve teknolojideki ileri düzeylerini yakalamak hedeflerine varmak için çaba gösteren öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

YOZGAT

16 Ekim 2019 Çarşamba

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