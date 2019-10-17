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Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

Yozgat’ta Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçik için kurban kesilip dua edildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, operasyona katılan askerlere destek vermek amacıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Çapanoğlu Büyük Camii’nde düzenlenen etkinlikte operasyona katılan askerler için mevlit okutuldu, kurban kesildi, dualar edildi.
Programın ardından konuşma yapan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Emniyet ve jandarma teşkilatımıza bu programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Dünyada şu anda hiçbir ordunun cesaret edemeyeceği bir alana ordumuz, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde girdi. Şehitlerimiz oluyor. O vesile ile vatanın birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız bunun yanında da dua da etmeliyiz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.
Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise “Bilindiği üzere sınır ötesinde ‘Türk beklenendir’ düsturu ile ülke dışındaki yasa dışı örgüt mensuplarının ülkemize yapmış olduğu saldırıları defetmek maksadıyla ülkemizin sınırları içerisinde terör belasıyla gereken mücadeleyi yapmak üzere Barış Pınarı Harekatı devam etmektedir. Bir Müslüman olarak bizlerin en büyük silahı dualarımızdır. Bu maksatla Çapanoğlu Büyük Camii'nde Jandarma ve Emniyet teşkilatı olarak sınır ötesindeki askerlerimizin başına gelecek musibetlerin defi maksadıyla bu programı düzenliyoruz. Allah ordumuza güç kuvvet sabır versin. Şehitlerimize rahmet eylesin” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurban kesilerek Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için dua edildi.
Düzenlenen programa Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

YOZGAT

17 Ekim 2019 Perşembe

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