Menopoz hastalık değil yaşlanmanın doğal süreci

Her sağlıklı kadının belirli bir yaştan sonra yumurta üretiminin azalarak sona ermesi, adet kanamalarının kesilmesi durumu olan “menopoz” dönemi ve süreci hakkında açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Serpim, menopozun bir hastalık değil, doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Menopoz Topluluğu tarafından, tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlenmesini sağlamak amacıyla ilan edilen 18 Ekim Dünya Menopoz Günü sebebiyle açıklamada bulunan Dr. Gülçin Serpim, dünyada menopoza girme yaşı 5052, Türkiye’de ise yaklaşık 4749 yaş civarında olduğunu bildirdi.

Menopoz Bir Süreçtir

Menopozun aniden gelişen bir durum olmadığını, yıllarda devam eden bir sürecin sonunda meydana geldiğini belirten Dr. Serpim, “40’lı yaşlardan itibaren kadınlarda önce yumurtlamanın azalmasına bağlı düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş basması ve terlemeler ile psikolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Zamanla yakınmalar giderek artar ve adet tamamen kesilir. Bu dönemde 1 yıl adet kanamalarının olmaması menopoz tanısı için yeterli olmaktadır” dedi.

Serpim, menopoz sürecinde oluşan değişikliklerin kadınların hayatını derinden ve olumsuz etkilediğine değinerek şunları kaydetti: “Bu değişikliklerin başında, hormonal değişiklikler gelmektedir. Menopozdaki temel değişiklik yumurtlamanın durması sonucu kadınlık hormonu olan östrojenin azalmasıdır. Bunun sonucunda da kadında, başta ateş basmaları, terleme, çarpıntı olmak üzere, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, kemik erimesi ve buna bağlı kırıklar, damar sertliği, diğer kalpdamar sistemi hastalıkları gelişme eğilimi, cinsel organlarda atrofi, kuruluk, ağrılı ilişki, idrar kaçırmaya kadar varan üriner sistem sorunları ortaya çıkabilmektedir.”



“Menopozda yılda bir kez doktor kontrolü şart”

Menopoz sürecinin doktor kontrolünde geçirilmesinin önemine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Serpim, kontroller esnasında hormon düzeyleri değerlendirilerek yapılan Hormon Replasman Tedavisi ile şikayetlerin en aza indirgenebildiğini vurguladı.

Yine bu dönemde, yaşam kalitesini artırmak için kalsiyum içeren gıdaların tüketilmesini tavsiye eden Dr. Serpim, menopoz dönemindeki kadınlara şu önerilerde bulundu: ”D vitamini alabilmek için gün ışığından faydalanılması, kafein, şeker, tuz, alkol ve sigaradan uzak durulması, düzenli egzersiz ve yürüyüşler yapılması, sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerekiyor. Ayrıca menopoz dönemi meme ve jinekolojik kanserlerin sık görüldüğü bir dönemdir. Bu nedenle mamografi, pelvik ultrasonografi ve servikal smear taramalarının mutlaka yapılması gereklidir.”

YOZGAT 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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