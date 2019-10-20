Araç refüje çarparak takla attı 2 kişi yaralandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi D200 karayolu Sazlıdere mevkiinde meydana geldi. Kazada Mustafa E. (34) yönetimindeki 66 AE 883 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek takla attı. Kazada şoför ile araç içerisinde bulunan Adem Ö.(43) yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
YOZGAT
20 Ekim 2019 Pazar
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