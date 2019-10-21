Bil Koleji öğrencileri doğa kampına girdi

Kolej öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında hafta sonu doğa kampı düzenledi.

Yozgat Bil Koleji öğrencileri için Beden Eğitimi Öğretmenleri Oğuzhan Vural öncülüğünde şehrin 40 kilometre uzağında yer alan Derbent Barajında doğa kampı düzenlendi. Teknolojiden ve şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe bir hafta sonu geçiren öğrenciler, sabahın ilk ışıklarıyla yürüyüş yapıp çadırlarını kurdular. Kamp ateşi yakarak spor yapan öğrenciler, öğretmenleri tarafından yer ve yön bulma konusunda da eğitim aldılar. Düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra sorumluluk, öz güven, takım çalışması ve iletişim gibi becerilerini de geliştirme imkanı da buldular.

Etkinliğin öğrencileri için çok verimli geçtiğini söyleyen Beden Eğitim Öğretmeni Oğuzhan Vural, “Doğada kamp yapmak, yaşadığımız şehir ortamının kargaşasından bizi bir süreliğine uzaklaştırdı. Doğa bizi sadece dinlendirmedi aynı zamanda algımızı açtı, duyularımızı keskinleştirdi ve bizlere unutulmaz bir tecrübe kazandırdı. Yaşadığımız şehrin ne kadar gürültülü olduğunu içindeyken değil doğadayken daha iyi anlama imkanı bulduk. Çünkü şehrin gürültüsünü o kadar çok kanıksamışız ki farkında bile olmadan yaşantımızın bir parçası haline gelmiş. Kolej olarak öğrencilerimizin doğa ile daha fazla içli dışlı olmasını istedik. Öğrencilerimiz için hafta sonu böyle bir program düzenledik. Doğa kampı etkinliği kurumumuzun vazgeçilmez etkinliklerinden birisi olacak ve sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz” dedi.

YOZGAT 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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