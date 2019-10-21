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Ağzı ile yaptığı resimlerle sergi açtı

İHA

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Narin Işık, ağzı ile tuttuğu fırçayla yaptığı yağlı boya resimlerle ikinci sergisini açtı.

Ağzı ile yaptığı resimlerle sergi açtı

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan bedensel engelli Narin Işık, ağzı ile tuttuğu fırçayla yaptığı yağlı boya resimlerle ikinci sergisini açtı.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Narin Işık (52), ellerini kullanamadığı için ağzı ile yaptığı yağlı boya tablolarının sergisini açtı. Binin üzerinde yaptığı eserden 100 adedini görücüye çıkaran bedensel engelli Narin Işık’ın resim sergisi 3 gün boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak. Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen serginin açılışına Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Belediye Başkanı Celal Köse, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve vatandaşlar katıldı.
Yıl boyunca yaptığı resimlerini sergileyen Narin Işık yaptığı açıklamada, “Bu sene kişisel bir sergim olsun daha istedim. İçimdeki güzellikleri yansıtmak istiyorum bütün dünyaya duyurmak istiyorum sesimi. Ben buradayım ama bedenim tamamen bitik, beynim ve ruhum yaşıyor. Çok mücadeleler veriyor. Belki yüz belki de bin kişinin gücü var beynimde, bu güçle çalışıyorum ben. Şu anda sergide 103 tane eserim var. 11 yıldır resimle uğraşıyorum resim yapmak bana huzur veriyor, rahatlık veriyor. Resimleri ağzımla yapıyorum. Zor ama severek yaptığım için bir şeyler çıkarıp eser oluşturduğumda buna değiyor. Bugüne kadar binin üzerinde tablo yaptım. Engellilerin kendi kafalarında istediği huzuru oluşturabilir. Bir hedef seçip kendilerini ona odaklayabilirler. Ben neden böyleyim dememeli hep ileriye doğru yürümeli insan” dedi.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, “Narin Işık’ın sergisi bizleri gerçekten gururlandırıyor. Çünkü 11 yıldır bizimle kalan birisi. Her geçen yıl yetilerini kaybediyor. Bu noktasıyla bu insanında rehabilite olması için mutlaka bir şeylerle uğraşması lazım. Kendisi de azimli birisi o noktada ağzı ile resim yapıyor. Yağlı boya, sulu boya resimleri var ve bu seneki temasını da ‘Gönülden Yansımalar’ adı altında belirtti. Böylelikle yıl boyunca yapmış olduğu eserleri de burada sergiliyoruz. Kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de bedensel engelli Narin Işık’ı azminden dolayı tebrik ederek, “Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 11 yıldır misafir olarak konuk ettiğimiz Narin Işık Hanımefendinin resim sergisini açtık. Bu resim sergisi olmaktan ziyade ellerini kullanarak değil sadece ağzını kullanarak yapmış olduğu resimler. Pek çoğumuzun el becerisini kullanarak yapamadığı resimleri Narin Işık azmetmiş, gayret etmiş yüzden fazla eseri şehrimize kazandırmış. İnşallah Yozgatlı kardeşlerimizi sergiye davet ediyoruz. Sergiden alacakları tablolarla narin hanıma katkıda bulunacaklar” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından konuklar sergiyi gezdi.

YOZGAT

21 Ekim 2019 Pazartesi

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