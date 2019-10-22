Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri, bularak sahibine teslim etti.

Yozgat’ın Akdağmadeni Yukarıculhalı köyü sınırları içerisinde İ.Ö. isimli vatandaşa ait 8 adet büyükbaş hayvanın çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyük uğraşlar sonucu Yukarıculhalı köyüne 7 kilometre uzaklıkta Kavaklı mevkinde bulundu. Jandarma ekipleri 6 saat sonra buldukları hayvanları sahibi İ.Ö’ye teslim etti.

YOZGAT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.