Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri, bularak sahibine teslim etti.
Yozgat’ın Akdağmadeni Yukarıculhalı köyü sınırları içerisinde İ.Ö. isimli vatandaşa ait 8 adet büyükbaş hayvanın çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyük uğraşlar sonucu Yukarıculhalı köyüne 7 kilometre uzaklıkta Kavaklı mevkinde bulundu. Jandarma ekipleri 6 saat sonra buldukları hayvanları sahibi İ.Ö’ye teslim etti.
YOZGAT
22 Ekim 2019 Salı
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