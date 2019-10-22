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Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Endüstriyel Kenevir’ projesinde ihtisaslaşacak

İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi, 'Sürdürülebilir biyomalzeme ve biyoenerji için endüstriyel kenevir' adı altında hazırladığı ve YÖK'e sunduğu proje ile 29 üniversite arasından ilk 10'a girdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Endüstriyel Kenevir’ projesinde ihtisaslaşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi, ‘Sürdürülebilir biyomalzeme ve biyoenerji için endüstriyel kenevir’ adı altında hazırladığı ve YÖK’e sunduğu proje ile 29 üniversite arasından ilk 10’a girdi.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu yılki misyon farklılaşmasına 2006 yılı sonrasında kurulan ve büyükşehir sınırları içerisinde yer alamayan üniversitelerden oluşan yaklaşık 30 kadar üniversite başvuruda bulundu. Bu üniversiteler arasında yapılan ön elemede Yozgat Bozok Üniversitesi ilk 10 üniversite arasına yer aldı. İlerleyen günlerde bu üniversiteler, projelerinin detaylı sunumunu YÖK'e yapılacak ve YÖK tarafından 10 üniversiteden 5'i desteklenmeye değer bulunacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektörlük Binasında Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rektör Karadağ, hazırladıkları projenin sunumunu YÖK’e yapacaklarını ve 10 üniversite arasından ilk 5’te yer alacaklarına inandıklarını söyledi. Rektör Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi misyon farklılaşması ile ihtisaslaşarak kenevir bitkisinden biyoenerji, biyomalzeme, tekstil, ilaç kağıt ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın arttırılması ile kenevirin üretilmesi ve işlenmesi için bölgede önemli bir rol üstlenmiş olacaktır” dedi.
Kenevir ekimi ve kontrolü hakkında yönetmeliğin 5. maddesinde "Lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine müsaade edilecek il ve ilçelerin belirtildiğini ve bu illerden birisinin de tüm ilçeleriyle birlikte Yozgat olduğunu söyleyen Rektör Karadağ, “Kenevir bitkisinin iklim istekleri yönünden Yozgat ekolojisinin uygunluğu yanında mevzuat açısından da bir sorunu bulunmamaktadır. Bunun yanında, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Ziraat, Mühendislik, FenEdebiyat ve Tip Fakültesi gibi fakültelerin bulunması elde edilecek diğer sanayi ürünleri açısından bir fırsat olarak kenevir tarımı ve değerlendirilmektedir. Konuya katkı sağlayacak olan fırsatlarımız bulunmaktadır. Yozgatlı sanayicilerimizin ilgili ve duyarlı oldukları, üreticilerin de kenevir üretimine istekli oldukları ve geçmişte de kenevir tarımını Yozgat'ta yaptıkları bilinmektedir. Farklı sektörler için hammadde olan kenevir yeni sanayi kollarının gelişmesine, istihdama ve kenevirden elde edilen ürünlerin katma değerinin artmasına sebep olacaktır. Kenevir çok farklı sektörlerde kullanılan bir bitkidir. Yozgat'ta tarım ürünleri deseninin değişmesine ve tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlayacaktır. Kenevirin sanayide kullanımı, başta tekstil olmak üzere, selüloz, ilaç, biyomalzeme ve biyoenerji için de hammadde sağlayacaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de 2006 yılında kurulmuş olması, kenevir ekimine izin verilen iller arasında olması, Yozgat' ta bu bitkinin yetiştirilme serüvenin çok eskilere dayanması ve üniversitemiz ile sanayicilerimizin bu yöndeki alt yapısının uygun olması ihtisaslaşma alanının ne kadar isabetli bir seçim olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.
Rektör Karadağ, Yozgat'ın bu kenevir konusunda desteklenmesinin, bölge ve ülke açısından doğru ve isabetli olacağına inandığını da dile getirdi.

YOZGAT

22 Ekim 2019 Salı

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