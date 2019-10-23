Minik öğrenciler PTT’nin kuruluşunu mektup göndererek kutladı

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 179. yıldönümü dolayısıyla PTT Yozgat Şubesini ziyaret etti.

PTT’nin 179. yıldönümü dolayısıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Yozgat Şubesini ziyaret eden Çözüm Koleji 3B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerine yazdıkları mektupları postaladı. Sınıf öğretmenleri Sultan Şimşek ve Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu eşliğinde PTT Şubesine gelen öğrenciler, görevlilerin yıl dönümünü kutladılar. Öğrencileri PTT Merkez Müdürü Hakan Koç karşıladı. Koç öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak etkinlik sonrası öğrencilere ikram ve hediyeler verdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, “PTT’nin kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Şubemize ziyaret gerçekleştirdik. Burada PTT Merkez Müdürü Hakan Koç, öğrencilerimize postanelerde ne gibi işlemler yapıldığını ve insanların neden postaneye geldiği ile ilgili konular hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerimiz daha sonra yazdıkları mektupları öğretmenlerine postaladı” dedi.

PTT Merkez Müdürü Hakan Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

YOZGAT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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