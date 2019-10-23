Çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilen, sıklıkla 26 yaş arasında başlayan ‘kekemelik’, konuşma terapisiyle kontrol altına alınabiliyor.

Erken çocuklukta başlayan akıcılık ve konuşma hızıyla ilgili problemleri içeren bir konuşma bozukluğu olan ‘’kekemelik’’ dil ve konuşma terapisiyle kontrol altına alınabiliyor. Yozgat Şehir Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Almila Soylu, kekemeliğin ifade edici dil problemi değil bir akıcılık problemi olduğunu bireylerin kelimeyi, heceyi, ünsüz veya ünlü sesi tekrarlayabildiklerini, uzatabildiklerini veya konuşma sırasında duraklayabildiklerini ifade etti. Kekemeliğin erken çocuklukta başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen kalıcı bir durum olabildiğini söyleyen Soylu, kekemeliğin bireyi sosyal ve duygusal açıdan da etkileyebildiğine dikkati çekti.



Kekemeliğe son diye bir şey var mıdır?

Kekemeliğin gelişimsel kekemelik ve kalıcı kekemelik olarak iki şekilde görüldüğünü ifade eden Soylu, bu ayrımın yapılması için bazı risk faktörlerinin bulunduğunu ve dil ve konuşma terapistinin kapsamlı değerlendirmesi sonucu risk faktörlerinin ne ölçüde taşındığına bakılarak kalıcı ya da geçici olduğunun kısmen öngörülebildiğini söyledi. Gelişimsel kekemeliğin kendiliğinden geçtiğini kalıcı kekemeliğinse bireye ömür boyu eşlik ettiğini ifade eden Soylu, 25 yaşları arasında başlayan kekemelikte kalıcı kekemeliğin erkeklerde görülme sıklığının daha fazla olduğunu bildirdi. Soylu, kalıcı kekemelik durumlarında erken müdahale ile ileriki yaşlarda kekemelik şiddetinin düşürüldüğünü ve ikincil davranışların ortaya çıkmasının engellenebildiğini söyledi. Kekemeliğin kalıcı ya da gelişimsel olduğunun kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmadığını anlatan Soylu, “Bundan dolayı 6 aydır devam eden kekemeliklerde bir müdahale programı oluşturulması çöl önemli” uyarısında bulundu.



Kekemeliğin Nedeni

Kekemeliğin solunumkonuşma koordinasyonundaki problemlerden dolayı ortaya çıkmadığını kekemelikten dolayı solunumkonuşmayla ilgili problemlerin görülebildiğini söyleyen Soylu, kekemeliğin nedenlerine ilişkin çeşitli kuram ve araştırmalar olsa da henüz net bir veri ortaya konmadığını dile getirdi.



Kekemelik Müdahalesi

Soylu, kekemelik müdahalesinin çevresel düzenleme, takip ve terapi uygulanması şeklinde olduğunu belirterek, bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen müdahale programlarının kişiye göre belirlenen sıklıkla uygulandığını bildirdi.



Kekemelikte Kullanılan Müdahale Programları

Kekemelik müdahalesinin kişiye özel belirlendiğini söyleyen Dil ve Konuşma Terapisti Almila Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

“Konuşma terapisinde kekemeliğin şiddeti bireyin motivasyonuna ve çevresel desteğine de bağlı olarak yüzde 1 in altına düşürülebilir. Çocuğun ya da yetişkinin ikincil davranışları ortadan kaldırabilir. Ayrıca kekeleyen çocukları olan ebeveynlerin, çocukları konuşurken sabırla dinlemeleri gerekir” dedi.

Soylu, göz teması kurmanın ve kekelediği durumların değil akıcı olduğu durumların ön plana çıkarılmasının çocuğun sosyal duygusal gelişimi açısından kilit nokta olduğunu sözlerine ekledi.

YOZGAT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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