Soğuk havalarda çiçek bakımı

Yozgat’ta havaların soğumaya başladığı bu günlerde çiçek bakımının zor bir hal aldığını söyleyen Çiçekçi Ömer Yalçınsoy, kış aylarında vatandaşların alması gereken tedbirleri anlattı.

Soğuk havalarda insanlar ve hayvanlar kadar bitkilerde olumsuz etkilenirken Yozgat’ta uzun yıllar çiçekçilik işiyle uğraşan Ömer Yalçınsoy, kış aylarında çiçeklerin bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her bitkinin kendine has bakımı olduğunu söyleyen Yalçınsoy, yeşil yapraklı bitkilerin kış mevsiminde haftada bir gün sulanması gerektiğini belirtti. Yalçınsoy, “Sulama işlemini yaptığımızda bitkinin toprağında kuru yer kalmayacak. Bunun içinde saksının boyundan daha yüksek su dolu bir kovanın içerisinde saksıyla birlikte batıracağız. Saksıda toprağın içerisinden hava kabarcıkları çıkacaktır, suyun içinde kalacağı için. O hava kabarcıklarının çıkması kesilene kadar suyun içerisinde kalacak. Sonrasında tam sulanmış demektir” dedi.

Bitkilerin soğuktan korunması için vitamin takviyesinin de gerekli olduğunu anlatan Yalçınsoy, “Kışın en çok yapılan yanlış, yaz aylarındaki gibi çiçekleri fazla sulamaktır. Yazın sıcaktan dolayı çiçekleri 5 günde bir gerekirken, kışın aynı şekilde sulamaya devam edildiği zaman fazla su bitkilerin köklerine zarar verir ve çürümesine neden olur” dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Bağcı ise, bitkilerin kış ile birlikte dinlenme dönemine girdiğini, yarı uyku durumuna geçtiğini ve bu dönem başlamadan çiçek ve bitkilerin gerekli bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi. Bağcı, budanması gereken yaprak ve dalların yine bu dönemde budanabileceğini, budama ile bitkilerin gençleşme ve formunun düzeltilmesinin sağlandığını belirtti.

YOZGAT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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