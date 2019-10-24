Boğazlıyan’da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde yol uygulaması esnasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan yol uygulamasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan arama da aracın kabin bölümünde, açık ve telis torba üzerine serili 5 kilo yaş ve kurumaya yüz tutmuş esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.A ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

YOZGAT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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