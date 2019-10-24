Yükümlüler ellerini Mehmetçik için açtı

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen Eğitim ve İyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere ‘vatan sevgisi’ konulu seminer verildi. Yükümlüler daha sonra Mehmetçik için dua etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonunda Eğitim ve İyileştirme çalışmaları kapsamında 55 yükümlüye İl Müftülüğünde görev yapan Vaiz Muhammet Aslan tarafından ‘vatan sevgisi’ konulu seminer verildi.

Seminer sonrası Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatında görev yapan güvenlik güçlerinin başarı ve muvaffakıyetleri için dua edildi. Program sonrasında yükümlüler memnuniyetlerini dile getirerek Vaiz Muhammet Aslan’a teşekkür ettiler.

YOZGAT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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